Таксист оттаскал за волосы пассажирку на западе Москвы

Водитель такси напал и оттаскал за волосы молодую девушку в московском районе Кунцево. Свидетели опубликовали видео с места событий в социальных сетях.

На кадрах видно, как таксист схватил девушку за волосы, прижал к земле и вырвал у нее из рук какой-то предмет. После этого мужчина ушел к водительскому сидению, а девушка залезла в автомобиль через заднюю дверь. Таксист вернулся к девушке, вытащил ее из салона и стал избивать. Уходя, он пнул пострадавшую и вернулся в машину.

РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщил, таксист напал на девушку, которая забрала его документы. В ходе драки он забрал заодно и ее телефон. Когда пострадавшая попыталась разбить стекло у машины, водитель оттащил ее подальше от своего транспортного средства.

Прохожие вызвали на место полицейских, но ни таксист, ни пострадавшая от его рук девушка заявления друг на друга писать не стали.