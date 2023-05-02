Происшествия 02 мая 2023, 15:51 Таксист не справился с управлением и врезался в два припаркованных авто в Нижнем Новгороде

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ДТП произошло в центре Нижнего Новгорода 2 мая. Там водитель такси врезался в две припаркованных машины. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.

Авария случилась 2 мая на улице Максима Горького. Водитель такси Renault Logan не справился с управлением и врезался в две машины, которые стояли на парковке.

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В результате травмы получила его пассажирка. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, медики и пожарные. По предварительным данным, водитель заснул за рулем.