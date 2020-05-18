Таксист насмерть снес мать двоих детей в Петербурге. Происшествие попало на видео

В Санкт-Петербурге женщина погибла после того, как ее и двух детей сбила машина такси. Момент ДТП попал на видео.

На кадрах с места ДТП, попавших в распоряжение «360», видно, что автомобиль такси вылетел на встречную полосу на Суворовском проспекте и на большой скорости въехал на тротуар, где находились люди.

Телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по городу и области сообщил, что 45-летняя женщина от полученных травм скончалась. С ней были дети четырех и шести лет. Они не пострадали.

Очевидцы утверждают, что, кроме такси, на Суворовском проспекте столкнулись еще две машины.