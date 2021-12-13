Таксист нашел труп женщины в Тюменской области

Ночью 13 декабря в деревне Успенка Тюменского района водитель такси обнаружил на обочине дороги тело женщины. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

Сотрудникам полиции удалось установить, что погибшей было 37 лет.

«Изучив запись с видеокамер, установленных на участке, где случилась трагедия, предварительно автоинспекторы установили, что женщина была сбита машиной „УАЗ“. Водитель транспортного средства скрылся сразу после аварии», — пояснили в ведомстве.

По предварительной информации, за рулем машины, сбившей пострадавшую, находился 18-летний подросток. Также установлено, что у молодого человека нет водительских прав.