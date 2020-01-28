28 января 2020, 11:51
Таксист-мигрант ограбил пассажира в Санкт-Петербурге
Уроженец Узбекистана в возрасте 31 года обокрал клиента, когда выполнял заказ на такси в Сестрорецке. Через четыре дня его задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Таксист ограбил мужчину 23 января. Полиции удалось задержать его и изъять похищенное. На момент задержания обвиняемый находился по адресу регистрации в Кировском районе Санкт-Петербурга.
В настоящее время правоохранительный органы возбудили уголовно дело по статье «Грабеж».