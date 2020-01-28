Таксист-мигрант ограбил пассажира в Санкт-Петербурге

Таксист ограбил мужчину 23 января. Полиции удалось задержать его и изъять похищенное. На момент задержания обвиняемый находился по адресу регистрации в Кировском районе Санкт-Петербурга.

В настоящее время правоохранительный органы возбудили уголовно дело по статье «Грабеж».