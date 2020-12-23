23 декабря 2020, 14:24
Таксист изнасиловал пьяную петербурженку
Накануне 19-летняя жительница Пушкина стала жертвой изнасилования, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По данным издания, после дружеской посиделки в одном из петербургских ресторанов девушка вызвала такси, чтобы поехать домой. Однако водитель воспользовался состоянием пассажирки и надругался над ней. Она была настолько пьяна, что не запомнила, как выглядел насильник. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.