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    23 декабря 2020, 14:24

    Таксист изнасиловал пьяную петербурженку

    Артур Блянихов

    Накануне 19-летняя жительница Пушкина стала жертвой изнасилования, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

    По данным издания, после дружеской посиделки в одном из петербургских ресторанов девушка вызвала такси, чтобы поехать домой. Однако водитель воспользовался состоянием пассажирки и надругался над ней. Она была настолько пьяна, что не запомнила, как выглядел насильник. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.