Таксист изнасиловал пьяную петербурженку

По данным издания, после дружеской посиделки в одном из петербургских ресторанов девушка вызвала такси, чтобы поехать домой. Однако водитель воспользовался состоянием пассажирки и надругался над ней. Она была настолько пьяна, что не запомнила, как выглядел насильник. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.