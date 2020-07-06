Таксист изнасиловал пассажирку в Омске и отвез ее домой

Инцидент произошел 20 апреля. Таксист изнасиловал пассажирку и отвез ее домой. На допросе он заявил, что интимная связь была по обоюдному согласию. Он также украл у нее золотое кольцо.

Вместо указанного адреса подозреваемый отвез 21-летнюю девушку к заброшенную зданию, и там изнасиловал. Жертва сразу же обратилась к правоохранителям.

Против таксиста возбудили уголовное дело. Он свою вину отрицал, а после детектора лжи признался в содеянном.