06 июля 2020, 18:06
Таксист изнасиловал пассажирку в Омске и отвез ее домой
В Омске водитель такси изнасиловал пассажирку, после чего доставил ее домой. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Следственного комитета.
Инцидент произошел 20 апреля. Таксист изнасиловал пассажирку и отвез ее домой. На допросе он заявил, что интимная связь была по обоюдному согласию. Он также украл у нее золотое кольцо.
Вместо указанного адреса подозреваемый отвез 21-летнюю девушку к заброшенную зданию, и там изнасиловал. Жертва сразу же обратилась к правоохранителям.
Против таксиста возбудили уголовное дело. Он свою вину отрицал, а после детектора лжи признался в содеянном.