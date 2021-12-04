Таксист избил женщину и мужчину в центре Ярославля. Видео

В Ярославле водитель такси, предположительно, избил женщину и мужчину. Избиение произошло вечером 3 декабря из улице Победы в центре города. Очевидцы сняли произошедшее на видео, которое разошлось по соцсетям.

На кадрах можно заметить, как предполагаемый таксист бьет мужчину и женщину, которые в этот момент лежат на земле. К ним подбегают люди и пытаются остановить. Таксист уходит, мужчина помогает женщине встать.

В управлении МВД по Ярославской области сообщили «360», что уже начали проверку.

«Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В паблике «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте» написали, что таксист якобы избивал женщину со словами «да мне плевать, кого бить». По словам очевидцев, женщина вышла из машины и начала ее пинать, следом за ней из салона выскочил мужчина и начал ее уводить. Таксист набросился на женщину и несколько раз ударил ее по лицу, после чего она упала. Потом водитель продолжил драться уже с мужчиной. Предположительно, оба пассажира были в нетрезвом состоянии, а конфликт спровоцировало неадекватное поведение женщины.

Накануне в Москве водитель Cadillac Escalade расстрелял таксиста, который мешал ему проехать.