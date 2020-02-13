Водителю «Яндекс.Такси» из Челябинска не понравилась просьба пассажиров поехать по другому адресу. Мужчина набросился на одного из них и стал колотить его ногами. Происходящее сняли на камеру очевидцы.

Видео разместил паблик «Инцидент Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». На нем лежащего на снегу мужчину бьют несколько человек. Удары ему наносят в том числе по голове. Пострадавший жалуется, что ему сломали нос.

Одна из женщин пытается вмешаться в ситуацию, другая отговаривает ее от этого и кричит, что та беременна.

По словам подписчицы соцсети, в такси она ехала вместе с подругой в положении, ее мужем и еще двумя девушками. Они попросили их довезти до другого адреса и получили от таксиста грубый отказ. Из машины водитель их выгнал. Не согласился он и когда просьбу повторили беременная и ее муж.

«Таксист начал оскорблять Марину нецензурными словами, муж, естественно, за нее заступился», — рассказала очевидица случившегося.

Драка началась после оскорблений. Кто еще, помимо таксиста, избивал пассажира, неизвестно. Супругу от него отталкивали и пинали. Пострадавшие написали заявление в полицию.

В ГУ МВД по Челябинску изданию «Челябинский обзор» уточнили, что задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.