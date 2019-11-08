  • Таксист избил пассажира до смерти в Нижнем Новгороде

    08 ноября 2019, 19:08

    Редакция сайта 360°

    Нижегородские следователи начали проверку обстоятельств гибели пассажира такси, который скончался после драки с водителем. Об этом сообщило издание Newsnn.ru.

    Конфликт между таксистом и пассажиром произошел в четверг, 7 ноября. Пассажир не стал оплачивать проезд, после чего водитель вызвал подмогу по тревожной кнопке. В ходе потасовки таксист набросился на мужчину и, повалив его на землю, нанес несколько ударов кулаком.

    Как предполагает следствие, именно от этого пассажир и скончался. Сейчас назначена судмедэкспертиза