Таксист избил пассажира до смерти в Нижнем Новгороде

Конфликт между таксистом и пассажиром произошел в четверг, 7 ноября. Пассажир не стал оплачивать проезд, после чего водитель вызвал подмогу по тревожной кнопке. В ходе потасовки таксист набросился на мужчину и, повалив его на землю, нанес несколько ударов кулаком.

Как предполагает следствие, именно от этого пассажир и скончался. Сейчас назначена судмедэкспертиза