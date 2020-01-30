30 января 2020, 13:09
Таксист избил девушку за слишком дешевый заказ — видео
Конфликт между таксистом и пассажиркой произошел в Нижнем Новгороде. Мужчина отказался выполнять заказ из-за того, что его не устроила стоимость. Девушка вызвала новую машину и хотела подождать ее в такси. В ответ на это таксист выкинул пассажирку на улицу и несколько раз ударил. Об этом сообщил портал «Открытый Нижний».
По данным телеканала «Царьград», пострадавшая сняла произошедшее на телефон.
В техподдержке «Яндекс.Такси» ей посоветовали обратиться в полицию и пообещали поддержать ее заявление.