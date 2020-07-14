Таксист из Тюмени набросился на другого водителя с ножом

Житель Тюмени был вынужден спасаться бегством от вооруженного ножом таксиста. До этого между мужчинами произошел конфликт на дороге.

Таксист компании начал сигналить местному жителю, который ехал перед ним с небольшой скоростью. После этого автомобилист увидел этого же таксиста, когда доехал до пункта назначения. Он хотел узнать, почему таксист сигналил во время движения, сообщает nashgorod.ru. Однако водитель такси начал вести себя агрессивно. Тюменец не захотел продолжать разговор и собирался уйти, но таксист достал нож и погнался за оппонентом.

Тюменец отметил, что уже написал заявление в полицию. Началась проверка.