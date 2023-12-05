Эксклюзив 05 декабря 2023, 18:06 Такси загорелось на Волгоградском проспекте в Москве Водитель пострадал при возгорании такси на Волгоградском проспекте в Москве

Читать 360tv в

Автомобиль такси загорелся на Волгоградском проспекте в Москве. Информацию об этом «360» подтвердили в пресс-службе столичного управления МВД.

«На Волгоградском проспекте в районе владения 177/30 произошло возгорание автомобиля», — уточнили в столичном дептрансе.

Реклама

Подробности произошедшего уточняются. На месте работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

В пресс-службе столичного дептранса отметили, что движение по Волгоградскому проспекту в сторону центра пока затруднено. Сотрудники порекомендовали выбирать пути объезда.

Кроме того, по данным Госавтоинспекции Москвы, на месте дежурят несколько экипажей ДПС. Сотрудники контролируют беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара и регулируют движение.

По уточненной информации, в происшествии пострадал водитель такси, которого с ожогом руки доставили в больницу.

Ранее автобус загорелся на северо-востоке Москвы. Людей в нем не было. Очевидец заметил задымление и вызвал пожарных.