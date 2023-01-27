Эксклюзив 27 января 2023, 17:17 Такси загорелось на МКАД. Видео Проезд по участку МКАД перекрыли из-за загоревшегося такси

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Машина такси загорелась на внутренней стороне 45-го километра МКАД. Участок на время пришлось перекрыть для движения, сообщила пресс-служба московского департамента транспорта. По данным источника «360», загорелся Volkswagen Polo — пожар начался с мотора и перекинулся на всю иномарку. Спасателей вызвал сотрудник ГИБДД. Никто не пострадал.

Появилось видео с места происшествия.

Туда оперативно прибыли представители МЧС и другие оперативные службы столицы. По информации ГУ МЧС по Москве, в 16:12 возгорание удалось ликвидировать.

Обстоятельства случившегося уточняются.