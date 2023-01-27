27 января 2023, 17:17
Такси загорелось на МКАД. Видео
Проезд по участку МКАД перекрыли из-за загоревшегося такси
Машина такси загорелась на внутренней стороне 45-го километра МКАД. Участок на время пришлось перекрыть для движения, сообщила пресс-служба московского департамента транспорта. По данным источника «360», загорелся Volkswagen Polo — пожар начался с мотора и перекинулся на всю иномарку. Спасателей вызвал сотрудник ГИБДД. Никто не пострадал.
Появилось видео с места происшествия.
Туда оперативно прибыли представители МЧС и другие оперативные службы столицы. По информации ГУ МЧС по Москве, в 16:12 возгорание удалось ликвидировать.Поначалу Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале сообщила, что ее сотрудники осуществляют регулировочно-распорядительные действия и попросила объезжать участок ДТП. Чуть позже стало известно, что движение транспорта восстановили.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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