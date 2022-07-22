Такси загорелось на ходу в Челябинске

Серьезное ДТП произошло на улице Овчинникова в Челябинске. Там загорелось такси. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на группу «Уральский репортер» в социальной сети «Вконтакте».

Иномарка Skoda вспыхнула на полном ходу. На место происшествия прибыли шесть человек личного состава и две автоцистерны с водой. Пожар удалось потушить довольно быстро, однако автомобиль серьезно пострадал. Водитель и пассажиры смогли спастись. Теперь специалистам предстоит выяснить причины пожара.