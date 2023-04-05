Эксклюзив 05 апреля 2023, 06:39 Такси врезалось в остановившийся посреди МКАД автомобиль — видео Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 30-го км МКАД

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Утром 5 апреля на внутренней стороне 30-го километра МКАД случилось ДТП. Столкнулись два автомобиля, движение по двум полосам ограничили. Никто не пострадал, сообщил источник «360».

Легковой автомобиль стоял на крайней левой полосе у отбойника с включенной световой аварийной сигнализацией и открытым капотом, когда сзади в него влетело такси. Последняя машина сильно повредила капот и развернулась. Другие автомобили, несмотря на оживленное движение, не пострадали. Источник сообщил, что за медиципнской помощью никто из участников ДТП не обращался.

Кадры с места событий показал Дептранс Москвы. На них видно, что столкновение случилось в 05:32. По информации ведомства, движение ограничили по двум полосам из пяти.