05 апреля 2023, 06:39
Такси врезалось в остановившийся посреди МКАД автомобиль — видео
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 30-го км МКАД
Утром 5 апреля на внутренней стороне 30-го километра МКАД случилось ДТП. Столкнулись два автомобиля, движение по двум полосам ограничили. Никто не пострадал, сообщил источник «360».
Легковой автомобиль стоял на крайней левой полосе у отбойника с включенной световой аварийной сигнализацией и открытым капотом, когда сзади в него влетело такси. Последняя машина сильно повредила капот и развернулась. Другие автомобили, несмотря на оживленное движение, не пострадали. Источник сообщил, что за медиципнской помощью никто из участников ДТП не обращался.
Кадры с места событий показал Дептранс Москвы. На них видно, что столкновение случилось в 05:32. По информации ведомства, движение ограничили по двум полосам из пяти.
ДТП
Москва 2023
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