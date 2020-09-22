22 сентября 2020, 13:58
Такси врезалось в окно магазина стройматериалов в Петербурге
Автомобиль такси врезался в окно магазина стройматериалов на пересечении набережной Обводного канала и Заозерной улицы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Известно, что водитель уснул за рулем. В машине находилась девушка, которая ехала сдавать экзамен для получения водительских прав. После инцидента автомобиль забрали эвакуатор.
Ранее сотрудники полиции возбудили в отношении рэпера Эльмина Гулиева уголовное дело из-за наезда на пешеходов.