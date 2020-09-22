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    22 сентября 2020, 13:58

    Такси врезалось в окно магазина стройматериалов в Петербурге

    Дарья Морозова

    Автомобиль такси врезался в окно магазина стройматериалов на пересечении набережной Обводного канала и Заозерной улицы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Известно, что водитель уснул за рулем. В машине находилась девушка, которая ехала сдавать экзамен для получения водительских прав. После инцидента автомобиль забрали эвакуатор.

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