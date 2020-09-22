Такси врезалось в окно магазина стройматериалов в Петербурге

Известно, что водитель уснул за рулем. В машине находилась девушка, которая ехала сдавать экзамен для получения водительских прав. После инцидента автомобиль забрали эвакуатор.

Ранее сотрудники полиции возбудили в отношении рэпера Эльмина Гулиева уголовное дело из-за наезда на пешеходов.