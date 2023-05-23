Происшествия 23 мая 2023, 18:26 Такси врезалось на светофоре в Mercedes в Волгограде

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В Волгограде произошло ДТП с участием двух автомобилей, такси врезалось в стоящий на светофоре Mercedes. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По предварительным данным, водитель мчался на скорости около 120 километров в час, вдвое превысив допустимое значение. После того того, как он протаранил Mercedes, такси загорелось. Водитель успел выбежать из полыхающего автомобиля. Как добавила «Политика сегодня», его госпитализировали с переломом ноги.

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