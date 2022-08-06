Такси въехало в остановку в Москве. Фото

Автомобиль такси въехал в остановку на Балаклавском проспекте, около станции метро «Чертановская». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В происшествии никто не пострадал.

Источник фото: телеканал «360»

Накануне произошло крупное ДТП на Киевском шоссе. Микроавтобус въехал в стоявший перед ним автомобиль. Происшествие произошло в районе 35-го километра, неподалеку от съезда на Проектируемый проезд № 7034. Сообщили о трех пострадавших.

Два дня назад массовое ДТП с участием десятка машин произошло в Севастополе, были пострадавшие.

Также в социальных сетях опубликовали информацию, что в ДТП в центре Москвы пострадал молодой человек Артем, сын крупного предпринимателя Владимира Лещикова.

Помимо этого, водитель в Екатеринбурге наехал на маму с ребенком, которые передвигались на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.