Такси в Екатеринбурге сделало тройное сальто в воздухе. Видео

Серьезное ДТП произошло у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Таксист не справился с управлением, и его машина вылетела на парковку авиагавани. При этом автомобиль три раза перевернулся в воздухе.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, ЧП произошло 4 августа, около 19:00 по местному времени (17:00 по московскому). Volkswagen Polo ехал на полной скорости по улице Бахчиванджи в направлении Кольцово. Водитель потерял управление и въехал в бордюрный камень.

Из-за сильного удара машину отбросило в дерево, после чего она приземлилась на парковке аэропорта. Двигатель и другие части иномарки разлетелись в разные стороны. Повреждения получили и стоящие рядом Skoda Octavia и Hyundai Accent.

Сам водитель пострадал и был доставлен в больницу. У него диагностировали перелом ноги. Его пассажир получил ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму. Его также госпитализировали.

Он рассказал, что заказал такси с помощью мобильного приложения. Сначала водитель ехал со скоростью 30-40 километров в час, но позже сильно разогнался.

«Есть данные, что в момент ДТП скорость автомобиля превышала 140 километров в час», — рассказали в ГИБДД.

Сотрудники МВД уточнили, что у 55-летнего таксиста 17-летний стаж управления автомобилем.

«Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято обоснованное решение», — отметили в ведомстве.