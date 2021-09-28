Такси угодило под поезд в Челябинской области

В Челябинске случилось ДТП с участием грузового поезда и машины такси. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Авария произошла на железнодорожном перегоне Синеглазово. По предварительной информации, таксист решил пересечь железнодорожную дорогу в неустановленном месте, однако попал под грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но не сумел предотвратить столкновения. Два человека получили травмы. Их доставили в больницу.