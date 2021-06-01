Такси столкнулось со школьным автобусом в Ленобласти

В Ленинградской области случилось ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Столкновение произошло во Всеволожске на проспекте Грибоедова. По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу школьному автобусу. Четыре человека получили травмы, в том числе трое детей. Их отвезли в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.