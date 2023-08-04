Происшествия 04 августа 2023, 17:43 Такси сбило пешехода на Севастопольском проспекте в Москве Дептранс Москвы: на Севастопольском проспекте автомобиль такси сбил пешехода

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ДТП с участием автомобиля такси и пешехода произошло на Севастопольском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

По информации ведомства, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, в итоге человека сбило проезжающее такси. Как видно на опубликованных кадрах камер видеонаблюдения, пешеход отлетел на несколько метров после столкновения. На месте происшествия работают оперативные службы.

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Дорожное движение на Севастопольском проспекте не затруднено. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на юге Москвы столкнулись два грузовика, из-за ДТП два человека оказались заблокированными в поврежденных машинах, оба находились в сознании. К месту подоспели две машины скорой помощи и три отряда спасателей.