28 февраля 2024, 13:22
Такси с пассажирами улетело в овраг в Сочи. Два человека госпитализировали
ДТП с участием автомобиля такси произошло накануне на улице Пятигорской в Сочи. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУВД по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, водитель, не справившись с управлением, протаранил дорожное ограждение и оказался в овраге.
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В больницу с травмами различной степени тяжести доставили двух пассажиров. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
ДТП
Сочи
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