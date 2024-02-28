Происшествия 28 февраля 2024, 13:22 Такси с пассажирами улетело в овраг в Сочи. Два человека госпитализировали

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ДТП с участием автомобиля такси произошло накануне на улице Пятигорской в Сочи. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУВД по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, водитель, не справившись с управлением, протаранил дорожное ограждение и оказался в овраге.

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В больницу с травмами различной степени тяжести доставили двух пассажиров. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.