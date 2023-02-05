Эксклюзив 05 февраля 2023, 20:11 Такси с пассажирами перевернулось на юге Москвы Источник «360»: такси с пассажирами перевернулось на юге Москвы РИА «Новости»

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Автомобиль такси перевернулся на юге столицы. В момент аварии в салоне находилась женщина с ребенком. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По данным собеседника, информация о ДТП поступила в 19:32 в воскресенье, 5 февраля. Машина такси перевернулась на Каширском шоссе.

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В результате аварии пострадал водитель, которому потребовалась медицинская помощь. Находившиеся в машине пассажиры от нее отказались.

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При ДТП произошел разлив топлива. Сейчас на месте продолжают работать правоохранители и медики. Все причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить специалистам.

Официально данные об аварии еще не подтверждали.