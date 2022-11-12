Эксклюзив 12 ноября 2022, 19:06 Такси с пассажирами и грузовик загорелись после аварии на северо-востоке Москвы Источник «360»: такси и грузовик загорелись после ДТП в Москве YouTube

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Две машины загорелись после аварии на северо-востоке Москвы. Везшая газовое оборудование «газель» столкнулась с такси. Об этом «360» сообщил источник.

Пожар произошел в Полярном проезде, в районе дома 6Б, на перекрестке с улицей Широкой.

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«В СВАО столкнулись две машины: такси и „газель“. Грузовик был нагружен газовым оборудованием с полными баллонами. После аварии начался пожар», — отметил источник.

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По его словам, в такси ехали пассажиры. По предварительной информации, они не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Загоревшийся автомобиль чуть не сбил людей в Дербенте. Он врезался в припаркованную машину и деревья, прохожие успели отбежать на безопасное расстояние.