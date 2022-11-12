12 ноября 2022, 19:06
Такси с пассажирами и грузовик загорелись после аварии на северо-востоке Москвы
Источник «360»: такси и грузовик загорелись после ДТП в Москве
Две машины загорелись после аварии на северо-востоке Москвы. Везшая газовое оборудование «газель» столкнулась с такси. Об этом «360» сообщил источник.
Пожар произошел в Полярном проезде, в районе дома 6Б, на перекрестке с улицей Широкой.
Реклама
«В СВАО столкнулись две машины: такси и „газель“. Грузовик был нагружен газовым оборудованием с полными баллонами. После аварии начался пожар», — отметил источник.
Реклама
По его словам, в такси ехали пассажиры. По предварительной информации, они не пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Загоревшийся автомобиль чуть не сбил людей в Дербенте. Он врезался в припаркованную машину и деревья, прохожие успели отбежать на безопасное расстояние.
Пожары
Реклама
Реклама