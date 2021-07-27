Такси с детьми врезалось в магазин во Владивостоке

Пользователи соцсетей рассказали об аварии с участием такси, которая произошла во Владивостоке. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

По словам свидетелей, ДТП случилось на улице Карбышева. Ехавшее на большой скорости такси вписалось в стену, где расположен магазин. Очевидцы предположили, что водителю стало плохо во время движения. Они заметили, что на момент столкновения в салоне авто находились трое детей. Региональная Автоинспекция пока не прокомментировала произошедшее.