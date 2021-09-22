Такси протаранило маршрутку в Железноводске. Видео

В Железноводске легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. Два человека погибли, еще 16 пострадали. Среди получивших травмы есть несовершеннолетняя.

Столкновение произошло вечером 22 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

«Водитель автомобиля Toyota по неустановленным пока причинам допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом „Газель“. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли», — уточнили в ведомстве.

Водителя и 15 пассажиров маршрутки доставили в больницу Железноводска. В настоящее время их осматривают врачи. Тяжелых травм никто не получил. Обстоятельства происшествия и степень ответственности обоих водителей устанавливаются.

Глава курортного города Евгений Моисеев сообщил в Instagram, что среди получивших травмы есть 16-летняя девушка.

«Страшная авария в Железноводске. Предварительно: двое погибших, 16 пострадавших. Среди пострадавших есть девушка 16 лет», — сказал он.

Участником аварии с маршруткой, уточнил ТАСС со ссылкой на данные управления ГИБДД по Ставропольскому краю, стало такси.

Следователям и сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства ДТП. Проверку по факту аварии начали в прокуратуре Железноводска.