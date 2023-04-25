Эксклюзив 25 апреля 2023, 19:32 Такси перевернулось после столкновения с Daewoo Matiz в Южном Бутове Источник «360»: Daewoo Matiz и такси не поделили Чечерский проезд в Москве РИА «Новости»

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Daewoo Matiz и автомобиль такси Chery Tiggo столкнулись в Чечерском проезде на юго-западе Москвы. В результате пострадали три человека, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По предварительным данным, дорожная авария произошла в районе дома № 15. После столкновения Chery Tiggo перевернулся на крышу, а у Matiz оказался смят капот.

Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.