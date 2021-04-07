Такси перевернуло из-за аварии с 2 авто на западе Москвы. Видео

Участниками ДТП в Москве стали три машины. Одна из них — автомобиль такси. В распоряжении «360» оказалось видео с места аварии.

ЧП произошло днем 7 апреля на перекрестке Студенческой улицы и улицы Дунаевского.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На кадрах видно, что машина такси перевернулась набок. Еще одна иномарка — темный Mercedes — получила серьезные повреждения. У нее разбит бампер. В ДТП также участвовал небольшой микроавтобус. У него нет видимых повреждений.

На место прибыла полиция. Она задержала одного из участников аварии. Все детали случившегося сейчас уточняются.