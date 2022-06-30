Такси насмерть сбило пятилетнего мальчика в Серове

Пятилетний мальчик попал под колеса такси, когда переходил дорогу в Серове Свердловской области. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

Авария произошла вчера, 29 июня, неподалеку от дома на проспекте Серова. Мальчик переходил дорогу, однако водитель такси не заметил его и совершил наезд. Пассажиры почувствовали удар и попросили остановить машину. Они обнаружили на дороге ребенка и вызвали скорую помощь. Водитель же покинул место происшествия.

В результате мальчик скончался от полученных травм. На данный момент сотрудники органов разыскивают злоумышленика.