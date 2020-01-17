Такси насмерть сбило двух человек на Киевском шоссе

Водитель такси, следуя на автомашине Kia по Киевскому шоссе, сбил на проезжей части трех человек. Двое из них погибли, один доставлен в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

Об этом «360» сообщили, в московском управлении ГИБДД.

«На Киевском шоссе водитель ВАЗ-2107 осуществлял буксировку автомобиля ВАЗ-2111. По неустановленной причине водители этих автомобилей на 26 км шоссе осуществили остановку на полосе общественного транспорта и вышли на проезжую часть. Водитель автомашины такси Kia в 19:25, следуя в попутном направлении при попытке объезда рейсового автобуса, совершил наезд на находившихся на проезжей части троих человек — водителей остановившихся автомобилей и пассажира одного из них. В результате ДТП двое из них погибли и один пострадал», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.