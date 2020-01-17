    17 января 2020, 22:22

    Такси насмерть сбило двух человек на Киевском шоссе

    Анастасия Кукова, Екатерина Земская

    Водитель такси, следуя на автомашине Kia по Киевскому шоссе, сбил на проезжей части трех человек. Двое из них погибли, один доставлен в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.
    Такси насмерть сбило двух человек на Киевском шоссе

    Об этом «360» сообщили, в московском управлении ГИБДД.

    «На Киевском шоссе водитель ВАЗ-2107 осуществлял буксировку автомобиля ВАЗ-2111. По неустановленной причине водители этих автомобилей на 26 км шоссе осуществили остановку на полосе общественного транспорта и вышли на проезжую часть. Водитель автомашины такси Kia в 19:25, следуя в попутном направлении при попытке объезда рейсового автобуса, совершил наезд на находившихся на проезжей части троих человек — водителей остановившихся автомобилей и пассажира одного из них. В результате ДТП двое из них погибли и один пострадал», — говорится в сообщении.

    Сейчас на месте ДТП работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.