Эксклюзив 16 ноября 2022, 11:02 Такси наехало на лежащую на дороге в Петербурге девушку Петербурженка рассказала, что девушка специально легла на дорогу в Петербурге и погибла

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Таксист наехал на девушку, которая лежала на пешеходном переходе в Петербурге. Очевидица рассказала «360», что неизвестная сначала просто стояла на дороге, а потом легла.

«Я увидела ее, когда она была на переходе. Она просто стояла на переходе, не пыталась перейти. Там был большой поток машин, они ее объезжали. Она пританцовывала, была в наушниках. Потом легла на дорогу. Ножки подняла, потом опустила», — заявила собеседница «360».

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Все произошло около дома № 51 на Лиговском проспекте, говорится в сообщении сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте». «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону уточнила, что на 29-летнюю девушку наехал водитель автомобиля Kia.

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По предварительным данным, лежавшая на дороге была нетрезвой. Она скончалась на месте от полученных травм.