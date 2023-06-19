Происшествия 19 июня 2023, 19:18 Такси и маршрутка столкнулись в Челябинской области

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ДТП произошло в северо-западной части Челябинска на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. Там столкнулись такси и маршрутка. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на данные регионального ГИБДД.

Авария произошла 18 июня. ПАЗ двигался по 22-му маршруту. В какой-то момент он столкнулся с машиной такси. В результате травмы получила 18-летняя пассажирка машины. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.