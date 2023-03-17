17 марта 2023, 08:11
Такси и карета скорой помощи столкнулись на проспекте Мира в Москве
«360»: женщина пострадала в результате столкновения такси и скорой в Москве
ДТП с участием такси и кареты скорой помощи произошло в Москве утром 17 марта. Об этом «360» рассказал источник с места событий.
Машины столкнулись на северо-западе Москвы, на проспекте Мира. Из-за аварии разлились автомобильные жидкости — масло и топливо.
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Точное количество пострадавших неизвестно. Согласно предварительным данным, одного из пассажиров такси с переломом голени увезли в больницу. Причины аварии пока также выясняются.
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