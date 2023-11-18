Эксклюзив 18 ноября 2023, 12:25 Такси и грузовик столкнулись на МКАД — источник Источник «360»: на 88-м км МКАД столкнулись такси и грузовик, пострадал человек Фото: freepik.com

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На Московской кольцевой автодороге произошла авария. На 88-м километре внешней стороны столкнулись автомобиль такси и грузовик. Прибывшие на место медики осматривают одного из пострадавших водителей, сообщил источник «360».

Один из очевидцев, который в это время был около магазина, рассказал «360», что услышал резкий звук и увидел на дороге перевернутую легковушку.

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Другие подробности уточняются. О пострадавших пока ничего не известно. Все причины и обстоятельства аварии установят автоинспекторы.

В столичном дептрансе уточнили, что из-за ДТП затруднено движение — проехать можно по одной полосе из пяти.

Накануне в массовом ДТП столкнулись Hyundai IX35, Porsche Cayenne, Chery Tiggo и Mazda CX-5. Авария произошла напротив домов 7-9 по улице Краснопрудной. Из автомобиля Hyundai разлилось топливо.