Эксклюзив 12 марта 2023, 19:00 Такси и две иномарки столкнулись в Москве из-за попавшей под педаль бутылки воды — источник Источник «360»: в Москве столкнулись такси и две иномарки, пострадали 2 человека

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Такси KIA, автомобили Range Rover и Haval столкнулись у дома № 7 на улице Большая Дорогомиловская в Западном административном округе Москвы. Причиной аварии стала бутылка воды, попавшая под педаль одного из автомобилей. Пострадали два человека, сообщил источник «360».

Ребенок получил ушиб, его госпитализировали вместе с родителями. Кроме того, по данным собеседника канала, после осмотра врачи отправили в медицинское учреждение девушку.

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Место аварии огородили. Разлива топлива нет, в автомобилях никто не зажат.

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