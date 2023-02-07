Эксклюзив 07 февраля 2023, 16:16 «Такой жестокости не ожидали». Юный боксер избил 12-летнего мальчика в Перми Мать подростка из Перми рассказала, как его избил на улице юный боксер chp_dtp_perm / "ВКонтакте"

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Юный боксер избил 12-летнего подростка во дворе в Перми. У пострадавшего кровоизлияние в глазу и гематомы, лихо опухло. Полиция начала проверку по факту происшествия. Мать пострадавшего призналась «360», что не ожидала подобного — раньше парни были знакомы между собой и никаких конфликтов у них не возникало. Серьезного повода для ссоры, по ее словам, не было и на этот раз.

«Намажьте мазью — и все пройдет»

«Ребята знали друг друга и не близко, но общались. То, что так произошло, удивительно. Мы такой жестокости не ожидали! Парни просто повздорили», — поделилась женщина.

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Она добавила, что обратилась в прокуратуру и написала заявление инспектору ПДН. Но первым делом — позвонила матери юного спортсмена и обо всем рассказала, а также прислала ей видео происшествия в соцсетях. Реакция родителей парня была странной.

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«Она мне сказала: „Мне сейчас некогда, у меня сидят гости“. А потом, когда она уже пришла, они просто предложили сходить в аптеку, купить мазь и намазать ребенку под глазом — и, мол, все пройдет», — с возмущением вспомнила собеседница «360».

По ее словам, у инспектора ПДН семья тоже «выкручивается, пытается что-то придумать»: то рассказывали, что второй ребенок напал первым, хотя по видео очевидно обратное, то придумали другие отговорки.

«Очень сложно с ними общаться, и какой-то конструктивный разговор не получается, я в свой адрес слышу только угрозы», — посетовала мать пострадавшего подростка.

Опасная жестокость

Инспектор ПДН предположил, что привлечь обидчика к ответственности не удастся из-за возраста, рассказала женщина. Однако она не теряет надежды восстановить справедливость.

«По видео понятно: это не была драка. У меня растет 12-летний мальчик, и ситуации бывали разные, то есть было такое, что он приходил со двора, подравшись с кем-то. Когда дерутся два мальчика, которые не являются спортсменами, это выглядит по-другому. А тут парень, который занимается боксом… это же неправильно», — считает собеседница канала.

Она заметила, что в секции по боксу в детях явно не воспитывают жестокость и заметила, что со временем агрессивный спортсмен может напасть и на других детей. А когда вырастет, станет еще опаснее.

Пострадавший парень раньше ходил к психологу — теперь его родители планируют возобновить сеансы, чтобы получить справку для суда о его состоянии. По словам матери, с виду подросток «в принципе держится, старается себя подбадривать».

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили, что обращение по поводу избиения поступило 5 февраля. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Назначена экспертиза.