Эксклюзив 17 марта 2023, 08:25 «Такого не было ни разу». Сосед — о балконном стрелке из Подмосковья Сосед не ожидал, что мужчина в Подмосковье устроит стрельбу с балкона многоэтажки

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Силовики остановили мужчину, который стрелял с балкона многоэтажки в Подмосковье из охолощенного оружия. Сосед рассказал «360», что не ожидал от него такого — за жильцом не замечали такой агрессии.

«Да вообще не было такого. Здесь такого не было ни разу», — сказал сосед.

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К дому съехались оперативные службы. Стрелка вычислили, силовики вместе со спасателями вошли к нему квартиру. Выяснить, что случилось, вышли другие жильцы дома.

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Громкие хлопки в деревне Голубое Солнечногорского городского округа услышали ночью 17 марта и вызвали полицию. В Главном управлении МВД России по Московской области сообщили, что мужчина предположительно стрелял с балкона из охолощенного оружия. По предварительной информации, никто не пострадал — судя по видео, он направил ствол в воздух.

Очевидцы рассказали журналистам, что мужчина сначала запускал с балкона фейерверки и только потом взялся за автомат.