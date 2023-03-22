Эксклюзив 22 марта 2023, 16:00 «Такое в первый раз». Школьники толпой избили второклассника в Улан-Удэ Мать второклассника из Улан-Удэ рассказала, как школьники избили ее сына

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Несколько школьников избили второклассника в Улан-Удэ и сняли это на камеру. Видео появилось в распоряжении «360». Мать ребенка заявила, что такое произошло впервые.

«Причина непонятна. Они вроде говорят, что словесно сцепились, а кто-то говорит, что одного мальчика заставили моего сына бить. И такое в первый раз. Мальчики играли на площадке и никогда не дрались, ничего подобного», — пояснила Оксана Г.

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По ее словам, некоторые СМИ сильно приукрасили, написав о происшествии. Была информация, что на школьника якобы напали с лопатой, что его избивали целую неделю, он получил серьезные травмы и может даже остаться инвалидом. На видео действительно нет лопаты, и непохоже, чтобы побои были такими жестокими.

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«У нас все хорошо, у сына вообще никаких ссадин, синяков, ничего не болело. Он сразу говорит, когда ему больно, да и я его переодеваю каждый день», — отметила Оксана.

Она добавила, что психологически мальчик чувствует себя «как обычно».

В полицию обращаться ей не пришлось — инспекторы ПДН сами пришли в школу накануне, составили протокол на мать одного из нападавших — его самого из-за возраста к ответственности привлечь не смогут. Родители даже извинились перед Оксаной и ее ребенком.