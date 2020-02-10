Тайская компания выплатит два миллиона рублей за погибших детей

Все туристы, в том числе и дети, также были застрахованы в компании ERV. Сумма страховки составляет 40 тысяч долларов за каждого — всего приблизительно по 2,5 миллиона рублей. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), все случаи признаны страховыми. Это значит, что все пострадавшие, а также родственники погибших получат компенсации.

Погибшие в катастрофе дети — брат и сестра из Челябинска. На отдых они приехали вместе с бабушкой и дедушкой. Когда катера столкнулись, несовершеннолетние пассажиры сидели на самом носу лодки. Они погибли мгновенно. Их старшие родственники сейчас под наблюдением врачей. Авария случилась утром 10 февраля.

По предварительным сведениям, в столкновении виноваты капитаны обоих судов. Им пока предъявили обвинения в неосторожном вождении. Российские следователи также возбудили уголовное дело. Его расследование продолжается. На связь с родственниками погибших детей уже вышли челябинские власти.

«Семья, в которой погибли дети, зарегистрирована в Челябинске. Сейчас мы вышли на связь с представителем семьи. Общаемся, обсуждаем взаимодействие в части оказания им поддержки. Прорабатываем все вопросы со страховой компанией, оказываем сопровождение. Проблем никаких нет, страховая готова выполнить все обязательства. И сейчас в правительстве обсуждаем оказание материальной помощи — от правительства области и губернатора», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Правительство региона держит постоянный контакт с дядей погибших детей. Если подтвердится, что есть другие пострадавшие из Челябинской области, им тоже будет определена помощь.