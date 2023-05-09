Эксклюзив 09 мая 2023, 19:45 Тайно снимавшего девушек в примерочных извращенца поймали в московском ТЦ Источник «360»: в ТЦ на юге Москвы поймали мужчину, снимавшего девушек в примерочных

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В одном из торговых центров на юге Москвы поймали молодого мужчину, который снимал девушек в примерочных магазинов одежды, сообщил источник «360». Задержали извращенца с поличным.

В его телефоне обнаружили множество фото и видео девушек без верхней одежды. Мужчина признался, что мастурбирует, глядя на эти снимки и записи.

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О случившемся сообщили администратору магазина и вызвали на место сотрудников полиции.