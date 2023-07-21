Происшествия 21 июля 2023, 15:07 Тайник с сотнями патронов, гранатами и формой ВСУ нашли в селе в Запорожской области. Рогов сообщил об обнаружении в запорожском селе тайника с боеприпасами и формой ВСУ Пресс-служба МВД

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Схрон с большим количеством боеприпасов и взрывчатым веществом обнаружили в селе Гирсовка Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его данным, тайник выявили при осмотре хозпостройки оперативники Управления уголовного розыска регионального главка МВД совместно с коллегами из ГУУР МВД РФ. Силовую поддержку им оказали бойцы Росгвардии.

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Внутри схрона нашли пять килограммов взрывчатого вещества, две гранаты Ф-1, почти 200 патронов калибра 5,45 миллиметра. Кроме того, в тайнике была спрятана форму ВСУ.

Полицейские установили, что раньше по этому адресу жил мужчина, который сейчас находится на территории, подконтрольной Украине. По данному факту идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключил Рогов.

В начале июня в Херсонской области нашли тайник с боеприпасами, который спрятали на дне оросительного канала.