Происшествия 22 января 2023, 10:28 Тайник с оружием нашли в доме казачьего генерала в Энергодаре В Энергодаре силовики нашли оружейный схрон в доме казачьего генерала Пресс-служба Генпрокуратуры

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В Запорожской области сотрудники правоохранительных органов нашли крупный тайник с оружием. Арсенал хранился в подвале частного дома, принадлежащего украинскому казачьему генералу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«В Запорожской области на участке украинского казачьего генерала силовики обнаружили огромный арсенал оружия», — уточнили правоохранители.

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Обыск прошел в Энергодаре. Дом, где раньше жил генерал, пустует — мужчина уехал на территорию Украины, оборудовав в здании оружейный схрон.

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В ходе обыска силовики нашли три автомата Калашникова, порядка 15 тротиловых шашек и семь гранат. Они также обнаружили почти 1,3 тысячи разнокалиберных патронов.

Тайник генерал сделал в подвале гаража. Там же обнаружили и военную форму украинского образца.

Схроны с украинским оружием 20 января нашли и на территории ЛНР — в Троицком и Сватовском районах.