Происшествия 15 марта 2023, 18:33 Тайник с боеприпасами обнаружили в Херсонской области МВД сообщило об обнаружении тайника с боеприпасами в Херсонской области

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Полицейские во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области обнаружили крупный схрон с боеприпасами в помещении заброшенного склада. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Правоохранители изъяли из тайника 102 пороховых выстрела и около 100 выстрелов для противотанкового гранатомета.

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Обнаруженные боеприпасы передали на склад министерства обороны России для хранения.

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«Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении дела по статье о незаконном обороте оружия. Продолжается системная работа по обнаружения и пресечению незаконного оборота боеприпасов и оружия», — сообщили в МВД.

Днем ранее полицейские в Запорожской области вскрыли тайник с боеприпасами, в котором обнаружили осколочно-фугасные мины, выстрелы к гранатомету и крупнокалиберные патроны.