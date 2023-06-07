Происшествия 07 июня 2023, 15:17 Тайник с боеприпасами обнаружили на дне оросительного канала под Херсоном МВД: в Херсонской области на дне оросительного канала нашли схрон с оружием Пресс-служба ВУ МВД России в Херсонской области

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Сотрудники полиции обнаружили на дне оросительного канала в районе села Владимиро-Ильиновка Новотроицкого района Херсонщины оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД России в Херсонской области.

Пресс-служба ВУ МВД России в Херсонской области Пресс-служба ВУ МВД России в Херсонской области Пресс-служба ВУ МВД России в Херсонской области Пресс-служба ВУ МВД России в Херсонской области

«В Херсонской области на дне оросительного канала полицией обнаружен арсенал с оружием и боеприпасами», — уточнили в ведомстве.

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Правоохранители изъяли более 60 единиц оружия: осколочные и противотанковые гранаты, сигнальные ракеты, автоматы Калашникова и магазины к ним, дымовые шашки, штык-ножи и другой арсенал. Кроме того, полицейские нашли шесть запечатанных цинковых ящиков с неустановленными боеприпасами.

В конце мая схрон с боеприпасами, оружием и формой ВСУ обнаружили в Запорожской области. В тайнике боевики спрятали пять тротиловых и четыре дымовые шашки, гранатомет, два капсюля-детонатора и документацию войсковой части украинской армии.