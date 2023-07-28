Происшествия 28 июля 2023, 11:24 Тайник с боеприпасами нашли на даче жительницы Воронежа — СМИ SHOT: на участке воронежской дачницы нашли схрон с гранатами и тротиловыми шашками Freepik

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На даче 57-летней жительницы Воронежа нашли схрон с ручными гранатами и тротиловыми шашками. Об этом написал Telegram-канал SHOT.

По его информации, тайник в СНТ «Нефтяник-2» случайно нашли рабочие во время строительных работ на участке женщины. Выкопав подозрительные предметы, они вызвали полицию. Правоохранители изъяли 10 гранат Ф-1, РГД-5, РГН и РГО, 10 тротиловых шашек и два брикета — по предварительным данным, внутри них было взрывчатое вещество.

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Находки направили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что это взрывоопасные предметы промышленного характера.

Силовики устанавливают, откуда на даче пенсионерки взялся схрон с боеприпасами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 2 статьи 222.1 УК РФ). Санкция по статье — лишение свободы на срок от восьми до 11 лет с крупным штрафом: от 100 тысяч до 200 тысяч рублей либо в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от полугода до года.