Тайфун «Хиннамнор» обесточил несколько населенных пунктов в Приморье | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 05:42 Поделиться Telegram

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Viber Тайфун «Хиннамнор» обесточил несколько населенных пунктов в Приморье Несколько населенных пунктов в Приморье остались без электричества из-за сильного ветра РИА "Новости"

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Рабочие устраняют повреждения ЛЭП на территории Приморского края после прохождения тайфуна «Хиннамнор», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приморских электросетей.

«Энергетиками организованы аварийные работы, ведется подключение потребителей. В городе Партизанске для подключения потребителей дополнительно направлены три дизель-генератора», — отметили в компании.

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Рабочие не могут добраться до некоторых населенных пунктов из-за размытых дорог. В регион для устранения последствий тайфуна прибыли бригады из Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области.

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По данным местных синоптиков, от «Хиннамнора» сильно пострадал юго-восток Приморья. Там выпало более 100% месячной нормы осадков. В начале сентября мощный тайфун обрушился на Японию, после чего более четырех тысяч домовладений остались без электроэнергии.

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