Таинственный красный чемодан на станции метро в Москве поставил полицию на уши. Видео

В Московском метрополитене нашли подозрительный предмет. На станции метро «Белорусская» кто-то оставил красный чемодан, обмотанный скотчем, сообщил корреспондент «360».

Участок платформы, где стоит бесхозный предмет, оцепили. На месте постоянно дежурят сотрудники охраны метрополитена и полиция.

Изменений в движении поездов метро нет. Составы по-прежнему останавливаются на «Белорусской». Пассажиры выходят и садятся в вагоны.