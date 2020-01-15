15 января 2020, 15:51
Тагильского стрелка арестовали
В Тагиле арестовали 35-летнего Александра Борисова. Пуля, выпущенная мужчиной, попала в голову семилетнему ребенку, написала агентство «Ura.ru».
Ситуация произошла в августе 2019 года. Пьяная компания решила устроить стрельбу под Нижнем Тагилом. Пуля, которую выпустил Борисов, попала в голову семилетнему Егору Коркунову. Пять месяцев мальчик провел в коме, а накануне скончался в больнице.
Мужчина пытался скрыться, но ему это не удалось. Сейчас он находится в СИЗО, где пробудет до окончания расследования. Окончательный приговор вынесут в марте. Статья, предъявляемая подозреваемому — «Убийство из хулиганских побуждений».